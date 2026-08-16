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Häuser in Veldes, Slowenien

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5 immobilienobjekte total found
Haus in Veldes, Slowenien
Haus
Veldes, Slowenien
Fläche 362 m²
Neues Haus im beliebten Resort von BledEin wunderschöner, ruhiger Ort in Bled bietet eine Ge…
$575,481
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Haus 4 Schlafzimmer in Veldes, Slowenien
Haus 4 Schlafzimmer
Veldes, Slowenien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 457 m²
Etagenzahl 2
Schöne Villa am weltberühmten See Bled am Fuße der Alpen.Erstaunliche Villa mit Seele und he…
$1,51M
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Haus in Veldes, Slowenien
Haus
Veldes, Slowenien
Fläche 225 m²
Villa nur wenige Gehminuten vom berühmten See Bled entfernt.Schöne renovierte Villa in einem…
$1,30M
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Haus in Veldes, Slowenien
Haus
Veldes, Slowenien
Fläche 815 m²
Haus mit einem großen Grundstück in der Nähe der Perle von Slowenien - See Bled.Separates Ha…
$2,40M
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Haus 4 Schlafzimmer in Selo pri Bledu, Slowenien
Haus 4 Schlafzimmer
Selo pri Bledu, Slowenien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 225 m²
Etagenzahl 3
Villa von 225 m2, gebaut in 1937 m2, mit 895 m2 Land. In einer ruhigen, sonnigen Lage verkau…
$1,37M
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