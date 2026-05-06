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Wohnungen mit Terrasse in Slowenien

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Laibach
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Pirian
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Koper
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Upravna Enota Ljubljana
19
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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 4 zimmer in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Wohnung 4 zimmer
Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 225 m²
Stockwerk 1/2
Die Villa Stanežiče ist ein modernes, hochwertig geplantes Vierfamilien-Doppelhaus, eingebet…
$1,10M
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