Einwanderungsprogramme in Sierra Leone

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Staatsangehörigkeit
Staatsangehörigkeit in Sierra Leone
Staatsangehörigkeit in Sierra Leone
Sierra Leone Sierra Leone
von
$65,000
Einwanderung Programmtyp Staatsangehörigkeit
Erhaltsfrist von 2 monate
Sierra Leone bietet Ausländern Bürgerschaft durch Investitionen in die Wirtschaft des Landes. Es gibt zwei Möglichkeiten, die erste ist, einen nicht erstattbaren Beitrag von $ 140.000 zu leisten und sofort einen Pass zu erhalten. Der Prozess dauert von zwei Monaten. Die Investition in Gol…
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