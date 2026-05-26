Staatsangehörigkeit in Sierra Leone

Über das Einwanderungsprogramm

Sierra Leone bietet Ausländern Bürgerschaft durch Investitionen in die Wirtschaft des Landes. Es gibt zwei Möglichkeiten, die erste ist, einen nicht erstattbaren Beitrag von $ 140.000 zu leisten und sofort einen Pass zu erhalten. Der Prozess dauert von zwei Monaten.

Die Investition in Gold ist der zweite Weg, um Staatsbürgerschaft zu bekommen.

Der Investor kauft ein Kilogramm Gold und wird ständig wohnhaft. Nach einer Weile hat er die Möglichkeit, sich für die Staatsbürgerschaft zu bewerben.

Die Gold-Investition ist ein wesentlicher Bestandteil des Portfolios eines langfristigen Investors. Es ist eine schützende Anlage, die das Geld der Investoren vor Abwertung, Inflation und Markteinbruch spart.

Vorteile der Investition in Gold:

Zuverlässigkeit. Gold bleibt auch in Zeiten wirtschaftlicher Instabilität wertvoll.

Langfristiges Wachstum: In den letzten 50 Jahren ist Gold im Preis 20 mal gestiegen.

Hohe Liquidität. Gold wird auf der ganzen Welt anerkannt, es kann in fast jedem Land in Geld umgewandelt werden.

Portfolio Diversifizierung. Gold ist schwach mit anderen Vermögenswerten wie Aktien oder Anleihen korreliert. Es wird verwendet, um das Risiko des Anlageportfolios zu reduzieren.

Niedrige Volatilität. Gold ist weniger externen Risiken ausgesetzt und hängt nicht von den politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen einzelner Länder ab.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, in Gold zu investieren, wie z.B. börsengehandelte Gelder oder Aktien von Goldbergbauunternehmen. Aber am zuverlässigsten ist der Kauf von physischem Gold: Stier, Münzen, Schmuck. Es hängt weniger von Marktschwankungen ab, da Metall ein echter Vermögenswert ist, der an sich Wert hat.

Die Investition in physisches Gold zu Sonderbedingungen wird von Sierra Leone angeboten, dem größten Goldbergbaustaat in Westafrika. Beim Kauf von 1 kg Gold erhält der Investor einen Rabatt von 2 % des Marktwerts und eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung im Land, dann kann er für die Staatsbürgerschaft gelten.

Das permanente Residenzprogramm von Sierra Leone heißt Go-For-Gold. Die Qualität der vom Investor gekauften Goldbarren wird durch das LBMA Good Delivery List Zertifikat des unabhängigen Edelmetallverbandes bestätigt.

Der Investor erhält einen ständigen Wohnsitz zusammen mit Familienmitgliedern. Es ist erlaubt, dem Antrag einen Ehegatten, Kinder unter 18 Jahren, Eltern des Hauptantragstellers und Ehemanns oder Ehefrau hinzuzufügen. Es ist nicht zu beweisen, dass die Verwandten finanziell vom Hauptantragsteller abhängig sind.

Um eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten, kauft der Investor Gold mit einer Reinheit von 99,9% und zahlt Gebühren. Das Gewicht des Goldes und die Höhe der Gebühren hängen von der Anzahl der Personen in der Anwendung ab:

nur ein Antragsteller – 1 kg Gold und 65.000 $;

Antragsteller und 3 Familienangehörige – 1 kg Gold und 75.000 $;

Antragsteller und 7 Familienmitglieder – 2 kg Gold und 100.000 $

Der Goldpreis hängt vom Marktkurs zum Zeitpunkt des Kaufs ab.

Der Ausländer sammelt ein Paket von Dokumenten, darunter:

Ausweis, wie Reisepass oder Ausweis;

digitale Fotografie;

Geburts- und Heiratsurkunden, wenn die Bewerbung Familienmitglieder umfasst.

Sie müssen nicht nach Sierra Leone kommen, Dokumente werden remote eingereicht. Während die Anwendung betrachtet wird, wird das Geld in einem speziellen Konto in einer lokalen Bank gespeichert. Wird der dauerhafte Aufenthalt nicht genehmigt, wird der gesamte Betrag an den Investor zurückgegeben.

Der Status wird innerhalb von zwei Monaten erhalten. Während dieser Zeit, Dokumente vorbereiten, Gebühren zahlen, Sicherheitsüberprüfungen.

Nach dem Kauf befindet sich das Gold fünf Jahre lang im Staatsgeheimnis der Zentralbank von Sierra Leone. Der Investor erhält ein Goldeinlagenzertifikat und eine Versicherung. In fünf Jahren ist es möglich, das Gold zu verkaufen und das investierte Geld zurückzugeben.

Die Daueraufenthaltserlaubnis ist unbestimmt gültig. Die Erhaltung des Lebenszustands im Land ist nicht notwendig.

Wie man die Staatsbürgerschaft von Sierra Leone erhält

Ein Investor kann im Rahmen des beschleunigten Verfahrens eine Staatsbürgerschaft beantragen, wenn er einen nicht rückerstattungsfähigen Beitrag von 140.000 $ für die Wirtschaft des Landes leistet. Für jedes Familienmitglied in der Anwendung erhöhen sich die Investitionsanforderungen um $10.000. Der gesamte Prozess dauert von zwei Monaten.

Investitionen werden auf das Regierungskonto übertragen, das Geld geht an die Umsetzung nationaler Projekte.

Wenn der Antrag auf Staatsbürgerschaft nicht genehmigt wird, wird der Ausländer die Investition in vollem Umfang zurückgeben, außer für Bankaufträge.

Die Benachteiligung der einmal gewährten Staatsbürgerschaft ist in den Gesetzen von Sierra Leone nicht vorgesehen. Aber der Status wird nicht gewährt, wenn der Ausländer die Sicherheitsprüfung nicht bestanden hat. Interpol hat einen Haftbefehl erlassen.

Wie lange ist ein Sierra Leone Pass gültig?

Investoren sind Vollbürger des Landes. Ein Reisepass, der durch Investitionen gewonnen wird, unterscheidet sich nicht von einem Reisepass durch Geburt oder Einbürgerung. Das Dokument ist fünf Jahre gültig, dann kann es online erneuert werden - Sie müssen nicht ins Land kommen.

Es ist nicht notwendig, einen russischen Pass aufzugeben. Die Gesetze von Sierra Leone erlauben eine mehrfache Staatsbürgerschaft. Der Status wird vererbt: Die Kinder des Investors werden automatisch Bürger der Sierra Leone.

Das Programm steht den Bürgern aller Länder, einschließlich Sanktionen, zur Verfügung.

Vorteile der Staatsbürgerschaft in Sierra Leone

ANHANG Das Potenzial für Investitionswachstum. Es gibt eine aktive Dynamik des Wachstums im Wert von Gold in den letzten 3 Jahren.

Schwankungen im Goldpreis sind schwächer als Wertpapiere und Währungen.

Nach ständiger Wohnsitz oder Staatsbürgerschaft kann ein Investor bis zu 20 kg Sierra Leone Gold bei einem 2% LBME Rabatt als Mitglied des Go-For-Gold Investor Club kaufen. Der Rabatt ist 5 Jahre alt.

2. Die Möglichkeit, eine Aufenthaltserlaubnis für Russen und Belarussen in der Europäischen Union zu erhalten. Zum Beispiel, nach 2022, einige Länder nicht mehr die Ausstellung von Aufenthaltsgenehmigungen für Investoren mit russischen Pässe. Russen können einen zweiten Pass beantragen. Zum Beispiel ist mit der Staatsbürgerschaft von Sierra Leone eine Aufenthaltserlaubnis in Griechenland für Investitionen verfügbar.

3. Neue Reiseziele. Schweiz Leone Passinhaber besuchen 68 Länder ohne Visum. Zum Beispiel Malaysia und Singapur. Ein Schengen-Visum wird für bis zu fünf Jahre ausgestellt, ein B-1/B-2-Visum in den Vereinigten Staaten für drei Jahre.

4. Zugang zu Bankdienstleistungen. Bewohner von Sierra Leone können Bankkonten öffnen, Sparen speichern und internationale Transfers tätigen. Banken tauschen keine Steuer- und Finanzinformationen mit anderen Ländern aus.

5. Es gibt keine Steuer auf Einkommen außerhalb der Sierra Leone verdient. Um ein Steuergebiet eines Landes zu werden, müssen Sie mehr als 182 Tage pro Jahr auf seinem Gebiet verbringen. Aber im Land zu leben ist das Recht, nicht die Verpflichtung des Investors.

Die Hauptsache, in Gold in Sierra Leone zu investieren

Gold wächst langfristig und macht es zu einem zuverlässigen Asset für Portfolio-Diversifizierung und Schutz vor wirtschaftlicher Instabilität. Durch das Go-For-Gold-Programm können Sie Gold kaufen und dauerhafte Residenz in Sierra Leone erhalten. Der gesamte Prozess findet remote statt. Zusammen mit dem Investor können Familienmitglieder für den Status gelten. Das Gold muss fünf Jahre lang in einem Regierungsgewölbe gehalten werden, wonach es verkauft und zurückerstattet werden kann. Ausländer mit ständigem Wohnsitz werden in der Lage sein, die Staatsbürgerschaft von Sierra Leone nach dem beschleunigten Verfahren zu erhalten. Du musst deinen ersten Pass nicht aufgeben. Schweiz Leone-Staatsbürgerschaft ermöglicht ein visafreies Reisen in 68 Länder und Bankdienstleistungen.

Sierra Leone ist Mitglied mehrerer internationaler Organisationen, darunter die Vereinten Nationen, die Afrikanische Union, die Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikas (ECOWAS) und das Commonwealth of Nations.

Die Bürgerschaft dieses Landes ermöglicht es Ihnen, alle Vorteile und Chancen für Unternehmen in zivilisierten afrikanischen Ländern zu genießen.