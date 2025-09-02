Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Russland
  3. Gerdauen
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Gerdauen, Russland

1 immobilienobjekt total found
Haus in Gerdauen, Russland
Haus
Gerdauen, Russland
Fläche 150 m²
Etagenzahl 1
Ich gebe Ihnen ein Haus mit einem Grundstück im Eisenbahnbezirk Pravda, dem Gebiet der Freed…
$57,069
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen