Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Russland
  3. Tula
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Lager

Lagerräume in Tula, Russland

1 immobilienobjekt total found
Lager 1 650 m² in Tula, Russland
Lager 1 650 m²
Tula, Russland
Fläche 1 650 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein modernes Klasse-B-Lager in einem Komplex nach internationalen Standards entwo…
$29,903
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen