  1. Realting.com
  2. Russland
  3. Swetly
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Swetly, Russland

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Swetly, Russland
Wohnung 2 zimmer
Swetly, Russland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Stockwerk 2/5
Die Gesamtfläche beträgt 52,8 m2, die Zimmer sind isoliert und zu beiden Seiten von 17 und 1…
$46,119
