  1. Realting.com
  2. Russland
  3. Putilkovo
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Büro

Büroräumen in Putilkovo, Russland

1 immobilienobjekt total found
Büro 1 025 m² in Putilkovo, Russland
Büro 1 025 m²
Putilkovo, Russland
Fläche 1 025 m²
Stockwerk 5
ID: L12588 Business Center Greenwood (Greenwood): Adresse: Moskau Region, Krasnogorsk Stadtb…
$17,367
