  2. Russland
  3. Imeni Swerdlowa

Neubauten zum Verkauf in Imeni Swerdlowa

Hüttendorf Negorod Zanevskij
Hüttendorf Negorod Zanevskij
Hüttendorf Negorod Zanevskij
Hüttendorf Negorod Zanevskij
Hüttendorf Negorod Zanevskij
Hüttendorf Negorod Zanevskij
Imeni Swerdlowa, Russland
von
$207,693
Negorod Zanevsky ist eine komfortable und humanproportionale Alternative zu Wohnkomplexen im Südwesten von St. Petersburg. Die Wohnanlage "Negorod Zanevsky" befindet sich im Stadtteil Vsevolozhsky der Region Leningrad, 12 km von der Big Obukhovsky Brücke entfernt."Negorod Zanevsky" wird im F…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Hüttendorf Negorod Zanevskij
Hüttendorf Negorod Zanevskij
Hüttendorf Negorod Zanevskij
Hüttendorf Negorod Zanevskij
Hüttendorf Negorod Zanevskij
Hüttendorf Negorod Zanevskij
Imeni Swerdlowa, Russland
von
$255,292
Negorod Zanevsky ist eine komfortable und humanproportionale Alternative zu Wohnkomplexen im Südwesten von St. Petersburg. Die Wohnanlage "Negorod Zanevsky" befindet sich im Stadtteil Vsevolozhsky der Region Leningrad, 12 km von der Big Obukhovsky Brücke entfernt."Negorod Zanevsky" wird im F…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
