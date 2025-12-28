Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Russland
  3. Kommunarka
  4. Wohnimmobilien
  5. Studio

Studio-Wohnungen in Kommunarka, Russland

1 immobilienobjekt total found
Studio 1 zimmer in Kommunarka, Russland
Studio 1 zimmer
Kommunarka, Russland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 18 m²
Stockwerk 3/16
Wenn Sie davon geträumt haben, im Einklang mit der Natur zu leben, unter dem Wald, aber in e…
$115,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wonderport
Sprachen
English, Русский, עִברִית
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen