  1. Realting.com
  2. Russland
  3. Pionerski
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Pionerski, Russland

1 immobilienobjekt total found
Haus 6 zimmer in Pionerski, Russland
Haus 6 zimmer
Pionerski, Russland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 253 m²
Etagenzahl 2
Traumhaus 500 Meter vom Meer im Resort Pioneersky. Es gibt viel Platz für alle: Ihre große F…
Preis auf Anfrage
