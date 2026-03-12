Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Russland
  3. Nowosibirsk
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Lager

Lagerräume in Nowosibirsk, Russland

1 immobilienobjekt total found
Lager 2 540 m² in Nowosibirsk, Russland
Lager 2 540 m²
Nowosibirsk, Russland
Fläche 2 540 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Lager der Klasse "A" in Nowosibirsk. Die Ankündigung ist relevant. Ges…
$44,220
Eine Anfrage stellen
