Hüttendorf Levada 2

Sie können ein Grundstück kaufen, oder Sie können eine nachdenkliche Umgebung wählen - wo nicht nur die Natur geschätzt wird, sondern auch eine hohe Infrastruktur! Ferienhaus Dorf Levada-2, Vsevolozhsky Bezirk, Matoxa Dorf, 30 Minuten von der Ringstraße auf der Autobahn Novopriozersk. Für Käufer aus den Regionen geben wir einen zusätzlichen Bonus zum Kauf!



Die Atmosphäre der Kindheit



Stellen Sie sich vor: das Morgenlicht bricht durch das Blatt der Bäume, das Aroma von frisch geschnittenem Gras wird in der Luft gefühlt, die ruhigen Gespräche der Verwandten auf der Veranda und der Garten, in dem alles für real wächst. Hier können Sie barfuß zur Website gehen, Beeren zum Frühstück sammeln, hören, wie der gemischte Wald rustles außerhalb des Fensters. Und all das steht Ihnen zur Verfügung!



Leben, wo die Natur inspiriert.



Land in Levada 2 ist Ihr persönliches Ticket in die Reserve. Das Ferienhausdorf ist von einem gemischten Wald umgeben, der von den Gemälden großer russischer Künstler abstammt. Pilzsitze - direkt hinter dem Zaun ist es leicht, den See mit dem Fahrrad zu erreichen. Fans der Wassererholung schätzen die Nähe, die für Schwimmseen Sirkojärvi und Nurzynjärvi geeignet ist. Auch die Möglichkeiten für eine aktive Familienerholung werden von den Resorts “Okhta Park” und “Northern Slope”, dem Ökopark “Zubrovnik”, dem touristischen Zentrum “Emerald Lake”, Skipisten auf der Basis von “SKA” und dem Trainingszentrum “Kavgolovo”.



Zuhause einfach und schnell



Harmonisch kombinieren urbane Annehmlichkeiten mit Länderfreiheit. In der Nähe von Matoxa und Leskolvo gibt es Schulen und Kindergärten, Geschäfte, Dienstleistungen, eine ambulante Klinik, eine Gartengärterei und sogar einen Skatepark. Sie halten den üblichen Rhythmus, Geschäftstätigkeit und Bequemlichkeit, während Sie jeden Abend in die Stille des gemischten Waldes und Ihres eigenen Hauses zurückkehren. Etwa eine halbe Stunde auf der Autobahn Novopriozersk oder Leningrad – und die Stadt ist zurückgelassen und gibt Platz, Luft und ein Gefühl der Ruhe.



Komfort auf jeder Bühne



Verkauf von Grundstücken direkt vom Entwickler “FACT”. Bei uns erhalten Sie nicht nur ein Grundstück, sondern ein aufgebautes Support-System - vom Zeitpunkt der Transaktion und im gesamten Besitz von Immobilien. Flexible Einkaufs-, Kredit- und Registrierungsassistenten - alles wird an einem Ort ohne unnötige Schritte organisiert!



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