Klubhaus Klubnyj dom na Cistyh prudah Fon Dessen

Dies ist ein historisches Gebäude in der Gegend von Clean Ponds,

36 Wohnungen, darunter vier Penthäuser

mit Feuerstellen. Es ist jetzt ein gemütliches Gebäude.

einer gründlichen Restaurierung unterzogen, rühmt sich des Komforts

Exklusiv für seine Klasse:

Lobby mit Decken 4,7 Meter hoch;

Privatgarten;

Clubhaus nur für Bewohner, in einem historischen

Pavillons aus dem 19. Jahrhundert mit Wohnzimmer

Kamin, Fitnesscenter und Kinder

Spielplatz und Spielzimmer.

Das Gebäude befindet sich in der attraktivsten Gegend der Gegend, umgeben von ruhigen historischen Streifen und nur 50 Meter vom berühmten Teich entfernt. Wir haben einen wirklich persönlichen Raum für unsere Bewohner geschaffen – eine Oase der Ruhe und des Komforts in einer geschäftigen Metropole.

36 Wohnungen im Gebäude, einschließlich Penthäuser;

zwei oder vier Wohnungen pro Etage;

Alle Wohnungen blicken auf einen ruhigen Innenhof;

- einsamer Gartenhof;

- verbesserte Schalldämmung;

Stille Aufzüge und Ausrüstung.

Abseits von jedem Boutique-Wohngebäude befindet sich ein Innenhof, ganz zu schweigen von einem, der so schön landschaftlich gestaltet und grün ist. Der Innenhof ist vor dem Blick auf die Straße verborgen und in mehrere Zonen unterteilt. Der Garten wurde entworfen, um den Garten das ganze Jahr über schön zu halten.

Fitnesscenter

Spielplatz

Spielzimmer für Kinder

Wohnzimmer

Fahrradlagerraum

Wohnungen von 114 qm bis zu einem Penthouse von 394 qm. m.

Bitte informieren Sie mich auf Telegram @RazumovskaRealEstate über den Kauf und die Anzeige der Immobilie.