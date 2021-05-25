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Klubhaus Klubnyj dom na Cistyh prudah Fon Dessen

Moskau, Russland
von
$196,404
von
$17,228/m²
BTC
2.3361908
ETH
122.4497461
USDT
194 181.9476096
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
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ID: 39759
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.08.26

Standort

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  • Grundstück
    Russland
  • Region / Bundesland
    Föderationskreis Zentralrussland
  • Stadt
    Moskau
  • Adresse
    Potapovskij pereulok
  • Metro
    Chistye Prudy (~ 600 m)
  • Metro
    Kitay-gorod (~ 800 m)
  • Metro
    Lubyanka (~ 900 m)
  • Metro
    Sretensky Bulvar (~ 700 m)
  • Metro
    Turgenevskaya (~ 700 m)

Über den Komplex

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Русский Русский

Dies ist ein historisches Gebäude in der Gegend von Clean Ponds,
36 Wohnungen, darunter vier Penthäuser
mit Feuerstellen. Es ist jetzt ein gemütliches Gebäude.
einer gründlichen Restaurierung unterzogen, rühmt sich des Komforts
Exklusiv für seine Klasse:
Lobby mit Decken 4,7 Meter hoch;
Privatgarten;
Clubhaus nur für Bewohner, in einem historischen
Pavillons aus dem 19. Jahrhundert mit Wohnzimmer
Kamin, Fitnesscenter und Kinder
Spielplatz und Spielzimmer.

Das Gebäude befindet sich in der attraktivsten Gegend der Gegend, umgeben von ruhigen historischen Streifen und nur 50 Meter vom berühmten Teich entfernt. Wir haben einen wirklich persönlichen Raum für unsere Bewohner geschaffen – eine Oase der Ruhe und des Komforts in einer geschäftigen Metropole.
36 Wohnungen im Gebäude, einschließlich Penthäuser;
zwei oder vier Wohnungen pro Etage;
Alle Wohnungen blicken auf einen ruhigen Innenhof;
- einsamer Gartenhof;
- verbesserte Schalldämmung;
Stille Aufzüge und Ausrüstung.

Abseits von jedem Boutique-Wohngebäude befindet sich ein Innenhof, ganz zu schweigen von einem, der so schön landschaftlich gestaltet und grün ist. Der Innenhof ist vor dem Blick auf die Straße verborgen und in mehrere Zonen unterteilt. Der Garten wurde entworfen, um den Garten das ganze Jahr über schön zu halten.

Fitnesscenter
Spielplatz
Spielzimmer für Kinder
Wohnzimmer
Fahrradlagerraum

Wohnungen von 114 qm bis zu einem Penthouse von 394 qm. m.

Bitte informieren Sie mich auf Telegram @RazumovskaRealEstate über den Kauf und die Anzeige der Immobilie.

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    Haus übergeben
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    6

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Moskau, Russland
Ausbildung
Gesundheitspflege

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