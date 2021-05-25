Klubhaus Von Dessen House on Chistye Prudy

Dies ist ein historisches Gebäude in der Gegend von Chistye Prudy,

mit 36 Apartments, darunter vier Penthäuser

mit Feuerstellen. Dieses intime Gebäude, derzeit

sorgfältige Restaurierung, bietet Annehmlichkeiten

außergewöhnlich für seine Klasse:

eine Lobby mit 4,7 Meter hohen Decken;

einen privaten Gartenhof;

und ein Resident-only Clubhaus in historischen untergebracht

Pavillons aus dem 19. Jahrhundert mit einer Lounge mit

ein Kamin, ein Fitnesscenter und ein Kinderzimmer

Spielplatz und Spielzimmer.

Das Gebäude befindet sich in der einladendsten Gegend der Nachbarschaft, umgeben von ruhigen, historischen Gassen und nur 50 Meter vom berühmten Teich entfernt. Wir haben einen wirklich privaten Raum für unsere Bewohner geschaffen - eine Oase der Ruhe und des Komforts inmitten der geschäftigen Metropole:

nur 36 Wohnungen im Gebäude, einschließlich Penthäuser;

zwei bis vier Wohnungen pro Etage;

-alle Wohnungen mit Blick auf einen ruhigen Innenhof;

-ein abgelegener Gartenhof;

-verstärkte Schalldämmung;

-stille Aufzüge und Ausrüstung.

Weit weg von jedem Boutique-Wohngebäude hat überhaupt einen Innenhof - geschweige denn einen, der so schön angelegt und grün ist. Der Innenhof ist vom Straßenblick verborgen und in mehrere Zonen unterteilt. Die Landschaft wurde entworfen, um sicherzustellen, dass der Gartenhof das ganze Jahr über schön bleibt.

Fitnesscenter

Spielplatz

und Kinderspielzimmer

Lounge

Fahrradlagerraum

Wohnungen von 114 qm bis zu einem 394 qm Penthouse.

Bitte senden Sie mir eine Nachricht auf Telegram @RazumovskaRealEstate bezüglich des Kaufs und der Besichtigung der Immobilie.