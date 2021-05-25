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Klubhaus Von Dessen House on Chistye Prudy

Moskau, Russland
von
$1,96M
von
$17,228/m²
BTC
23.3619077
ETH
1 224.4974669
USDT
1 941 819.4859829
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
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ID: 39758
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.08.26

Standort

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  • Grundstück
    Russland
  • Region / Bundesland
    Föderationskreis Zentralrussland
  • Stadt
    Moskau
  • Adresse
    Potapovskij pereulok, 10
  • Metro
    Chistye Prudy (~ 600 m)
  • Metro
    Kitay-gorod (~ 800 m)
  • Metro
    Lubyanka (~ 900 m)
  • Metro
    Sretensky Bulvar (~ 700 m)
  • Metro
    Turgenevskaya (~ 700 m)

Über den Komplex

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Dies ist ein historisches Gebäude in der Gegend von Chistye Prudy,
mit 36 Apartments, darunter vier Penthäuser
mit Feuerstellen. Dieses intime Gebäude, derzeit
sorgfältige Restaurierung, bietet Annehmlichkeiten
außergewöhnlich für seine Klasse:
eine Lobby mit 4,7 Meter hohen Decken;
einen privaten Gartenhof;
und ein Resident-only Clubhaus in historischen untergebracht
Pavillons aus dem 19. Jahrhundert mit einer Lounge mit
ein Kamin, ein Fitnesscenter und ein Kinderzimmer
Spielplatz und Spielzimmer.

Das Gebäude befindet sich in der einladendsten Gegend der Nachbarschaft, umgeben von ruhigen, historischen Gassen und nur 50 Meter vom berühmten Teich entfernt. Wir haben einen wirklich privaten Raum für unsere Bewohner geschaffen - eine Oase der Ruhe und des Komforts inmitten der geschäftigen Metropole:
nur 36 Wohnungen im Gebäude, einschließlich Penthäuser;
zwei bis vier Wohnungen pro Etage;
-alle Wohnungen mit Blick auf einen ruhigen Innenhof;
-ein abgelegener Gartenhof;
-verstärkte Schalldämmung;
-stille Aufzüge und Ausrüstung.

Weit weg von jedem Boutique-Wohngebäude hat überhaupt einen Innenhof - geschweige denn einen, der so schön angelegt und grün ist. Der Innenhof ist vom Straßenblick verborgen und in mehrere Zonen unterteilt. Die Landschaft wurde entworfen, um sicherzustellen, dass der Gartenhof das ganze Jahr über schön bleibt.

Fitnesscenter
Spielplatz
und Kinderspielzimmer
Lounge
Fahrradlagerraum

Wohnungen von 114 qm bis zu einem 394 qm Penthouse.

Bitte senden Sie mir eine Nachricht auf Telegram @RazumovskaRealEstate bezüglich des Kaufs und der Besichtigung der Immobilie.

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    6

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Moskau, Russland
Ausbildung
Gesundheitspflege

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