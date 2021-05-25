Hüttendorf Vuoksaari

Wenn Sie ein Grundstück in der Nähe eines Sees in der Region Leningrad kaufen möchten, achten Sie auf dieses Angebot. Die Grundstücke befinden sich in einem Cottage-Dorf am Ufer des Flusses Vuoksy-Virta, in der Nähe des Waldes, der Privatsphäre, Komfort und nachhaltigen Wert der Lage bietet.



Ein Ort für diejenigen, die das Beste wählen



Der Ort am Ufer des Sees ist nicht nur Land, sondern ein Raum der Stille und des inneren Gleichgewichts für Menschen, die Komfort, Sicherheit und Lebensqualität auf hohem Niveau schätzen. Eine private natürliche Umgebung wird mit modernen Annehmlichkeiten kombiniert und schafft ein seltenes Lebensformat. Hier ist es möglich, ein individuelles Projekt eines Hauses umzusetzen, das Ihrem Lebensstil entspricht - von einem Wohnsitz für einen dauerhaften Wohnsitz bis hin zu einem gemütlichen Landsitz.



Waldlandschaft Jenseits des Feuers



Panoramablicke auf das Wasser und den Wald erzeugen ein Gefühl von Geräumigkeit und offenem Horizont. Rund - bewahrt seine ursprüngliche Natur des karelischen Isthmus und einen echten nördlichen Wald, wo Pilze, Beeren und Heilpflanzen wachsen. Es ist ein Territorium mit einer Geschichte des Lebens, das heute weitergeht. Hier können Sie nicht nur in der Stille entspannen, sondern auch neue gemächliche Routen mit Respekt für den Ort und sich selbst entdecken.



Eigener Ausgang im Wald, und es ist eine Tatsache



Wasserinfrastruktur ist organisch in den Alltag integriert: Ruhe auf dem Wasser ist jederzeit verfügbar, ohne unnötige Reisen und Planung. Für Bewohner gibt es ein Erholungsgebiet am Ufer. Machen Sie Sapsurfing, arrangieren Sie einen Wasserausflug, Sonnenbaden oder einfach Fisch - jeder findet etwas zu mögen!



Orte, die deinen Rhythmus ergänzen



Die Lage wird nicht nur durch die Privatsphäre des Wassers geschätzt, sondern auch durch die reiche, bereits gebildete Umgebung. In der Nähe von "Vuoksaari" befindet sich die ländliche Siedlung Romashkin. Es gibt einen Supermarkt, eine Post, eine OZON-Apotheke und sogar eine Forellenfarm. Nahe gelegene Erholungszentren wie Vuoksa Khutor, Kamille, die den Alltag mit Freizeitinfrastruktur ergänzen: Wanderrouten, Wasseraktivitäten, Bäder und Club-Erholungsformate, Losevo hat einen Reitclub und einen Seilpark. Nicht weit vom Ferienort entfernt befindet sich Novovirevensky Bay - Orte mit sauberem Wasser und guten Bedingungen zum Angeln. Es ist bequem, zum Wasser zu gehen, vom Ufer oder von einem Boot aus zu fischen, ohne weit von zu Hause wegzugehen.



Diese Website ist kein Vermögenswert oder Quadratmeter. Es ist eine Fortsetzung deiner Geschichte. Derjenige, in dem du viel gebaut hast und jetzt wählst du das Beste.



Wuoksaari ist nicht nur Erde, es ist die Grundlage für neues Leben. Es ist einfach hier zu atmen. Ich möchte hier bleiben. Alles, was bleibt, ist, Ihre eigene Website zu wählen - und wir werden alles zeigen und erzählen. Kontaktieren Sie uns und wir werden eine Präsentation zu einem geeigneten Zeitpunkt für Sie organisieren.

Grundstück 75. Katasternummer 1: 47:03:0502002:512