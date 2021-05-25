  1. Realting.com
  2. Russland
  3. Kujvozovskoe selskoe poselenie
  4. Hüttendorf Levada 2

Hüttendorf Levada 2

Kujvozovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$29,011
;
12
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38159
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 5814
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 30.06.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Russland
  • Region / Bundesland
    Föderationskreis Nordwest
  • Nachbarschaft
    Vsevolozhsky District
  • Stadt
    Kujvozovskoe selskoe poselenie
  • Adresse
    Solnecnaa ulica, 16

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Русский Русский
Sie können ein Grundstück kaufen, oder Sie können eine durchdachte Umgebung wählen - in der nicht nur die Natur geschätzt wird, sondern auch ein hohes Maß an Infrastruktur! Cottage Dorf Levada-2, Vsevolozhsky Bezirk, Matoxa Dorf, 30 Minuten von der Ringstraße auf Novopriozersk Autobahn. Für Käufer aus den Regionen geben wir einen zusätzlichen Bonus zum Kauf!

Die Atmosphäre der Kindheit

Stellen Sie sich vor: das Morgenlicht bricht durch das Laub der Bäume, das Aroma von frisch geschnittenem Gras ist in der Luft zu spüren, die ruhigen Gespräche der Verwandten auf der Veranda und dem Garten, in dem alles real wächst. Hier können Sie barfuß zum Gelände gehen, Beeren zum Frühstück sammeln und hören, wie der gemischte Wald vor dem Fenster rauscht. Und all das steht Ihnen zur Verfügung!

Leben, wo die Natur inspiriert.

Land in Levada 2 ist Ihr persönliches Ticket für das Reservat. Das Cottage-Dorf ist von einem Mischwald umgeben, der von den Gemälden großer russischer Künstler abstammt. Pilzsitze - direkt hinter dem Zaun ist es leicht, den See mit dem Fahrrad zu erreichen. Fans der Wassererholung werden die für die Schwimmseen Sirkojärvi und Nurzynjärvi geeignete Nähe zu schätzen wissen. Auch Möglichkeiten für aktive Familienerholung werden von den Resorts "Okhta Park" und "Northern Slope", dem Ökopark "Zubrovnik", dem Touristenzentrum "Emerald Lake", Skipisten auf der Grundlage von "SKA" und dem Trainingszentrum "Kavgolovo" angeboten.

Zuhause einfach und schnell

Verbinden Sie harmonisch städtische Annehmlichkeiten mit der Freiheit des Landes. In der Nähe von Matoxa und Leskolvo gibt es Schulen und Kindergärten, Geschäfte, Dienstleistungen, eine Ambulanz, eine Gartenschule und sogar einen Skatepark. Sie halten den gewohnten Rhythmus, Geschäftstätigkeit und Bequemlichkeit, während Sie jeden Abend in die Stille des Mischwaldes und Ihres eigenen Hauses zurückkehren. Etwa eine halbe Stunde auf der Novopriozersk- oder Leningrader Autobahn – und die Stadt ist zurückgelassen und weicht Raum, Luft und einem Gefühl der Ruhe.

Komfort in jeder Phase

Verkauf von Land direkt vom Entwickler "FACT". Bei uns erhalten Sie nicht nur ein Grundstück, sondern ein aufgebautes Unterstützungssystem - ab dem Zeitpunkt der Transaktion und während des gesamten Immobilienbesitzes. Flexible Bedingungen für Kauf, Kredit und Registrierungsassistent - alles ist an einem Ort ohne unnötige Schritte organisiert!

Kontaktieren Sie uns, um Ihnen die Details des Kaufs mitzuteilen und die Show zu organisieren, auch online. Mehr fertige Angebote am Telefon! Abschnitt 83: Katasternummer 1: 47:07:0120001:3394

Standort auf der Karte

Kujvozovskoe selskoe poselenie, Russland

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Hüttendorf Levada 2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$35,453
Hüttendorf Barinovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$52,856
Hüttendorf Barinovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$52,283
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$131,602
Hüttendorf Levada 2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$26,343
Sie sehen gerade
Hüttendorf Levada 2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$29,011
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Alle anzeigen Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russland
von
$28,309
Das Ferienhausdorf "Korkinsky Creek" befindet sich im Stadtteil Vsevolozhsky der Region Len. Nur 12 km von St. Petersburg, nicht weit vom Korkinsee entfernt. Wenn Sie von einem reichen und komfortablen Leben in der Natur in der Nähe der Stadt träumen, dann sind preiswerte Gebiete mit einer g…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
Alle anzeigen Hüttendorf Negorod Toksovo
Hüttendorf Negorod Toksovo
Leskolovskoe selskoe poselenie, Russland
Preis auf Anfrage
Das Cottage Village, wo der Wald direkt an Ihrer Tür beginnt und es ändert alles! Die Luft ist sauberer, Sommer kühler und Kindheit heller. Dieser Ort ist für diejenigen, die näher an der Natur sein wollen, ohne Sicherheit und Business-Klasse. 20 Minuten von der Ringstraße auf der Autobahn N…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Levada
Hüttendorf Levada
Hüttendorf Levada
Hüttendorf Levada
Hüttendorf Levada
Alle anzeigen Hüttendorf Levada
Hüttendorf Levada
Lehtusi, Russland
von
$27,959
Natur als Umwelt. Komfort ist normal. Auf Verkauf Land im fertigen Hüttendorf "Levada". Dies ist ein Format des Landlebens, in dem die natürliche Umgebung mit einer gut ausgedachten Infrastruktur kombiniert wird. Es gibt kein Service-Unternehmen und keine obligatorischen monatlichen Gebühren…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Russland
Allrussischer Wohnungskongress in Sotschi 2021: Das Programm wird reichhaltig sein!
25.05.2021
Allrussischer Wohnungskongress in Sotschi 2021: Das Programm wird reichhaltig sein!
Alle Veröffentlichungen anzeigen