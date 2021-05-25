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Wohnkomplex Bolsaa Medvedica

Jaroslawl, Russland
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ID: 35484
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 27.04.26

Standort

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  • Grundstück
    Russland
  • Region / Bundesland
    Föderationskreis Zentralrussland
  • Stadt
    Jaroslawl
  • Adresse
    4 j Norskij pereulok, 3 a

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2029
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    8

Über den Komplex

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Русский Русский

Stadt des Glücks!
Ein groß angelegter Plan und eine originelle architektonische Lösung bilden eine Umgebung einer neuen Lebensqualität mit russischer Seele!
Der erste Wohnkomplex des Mikrobezirks "Russische Sloboda" -
"Geschäftskarte" des gesamten Bereichs, der Standard einer neuen Lebensweise, hier sind bahnbrechende Ideen in mehrere Richtungen gelegt:
Innovatives Produkt in Immobilien - kaskadierendes Gehäuse mit Villen auf dem Dach
- Neues umweltfreundliches Format - 100% bemannte grüne Dächer
- Neues Bild von Fassaden - Stadt- und Landmaßstab

Der erste Wohnkomplex "Big Bear" - ein neues Niveau der Komfort-Geschäftsklasse im Bereich der Massenwohnerentwicklung.
Das architektonische Experiment zielt darauf ab, eine neue Art von Business-Class-Gehäuse zu schaffen: spektakulär im Aussehen, praktisch und energieeffizient.

Wir schaffen eine Stadt, in der eine Familie, ein Kind von Geburt bis Erwachsenenalter, auf unnötigen Ausflügen in der Stadt nur genug Zeit, um ihm seine eigene Wohnung zu kaufen.
Russische Sloboda ist eine glückliche Stadt Russlands.

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Jaroslawl, Russland
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