  1. Realting.com
  2. Russland
  3. Leskolovskoe selskoe poselenie
  4. Hüttendorf Levada

Hüttendorf Levada

Lehtusi, Russland
von
$49,971
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 29838
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 4570
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 02.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Russland
  • Region / Bundesland
    Föderationskreis Nordwest
  • Nachbarschaft
    Vsevolozhsky District
  • Stadt
    Leskolovskoe selskoe poselenie
  • Dorf
    Lehtusi

Standort auf der Karte

Lehtusi, Russland
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$89,527
Hüttendorf Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
von
$58,564
Hüttendorf Lubimovo
Ladoga, Russland
von
$36,364
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russland
von
$26,137
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$164,424
Sie sehen gerade
Hüttendorf Levada
Lehtusi, Russland
von
$49,971
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Alle anzeigen Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russland
von
$27,995
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Alle anzeigen Hüttendorf Korkinskij Rucej
Hüttendorf Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russland
von
$27,783
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Lubimovo
Hüttendorf Lubimovo
Hüttendorf Lubimovo
Hüttendorf Lubimovo
Hüttendorf Lubimovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lubimovo
Hüttendorf Lubimovo
Ladoga, Russland
von
$27,440
IZHS Grundstücke mit Gas in einem Hüttendorf in der Nähe von Pavlovsk und Pushkin____________Ort:Das Dorf liegt im Stadtteil Tosnensky, nur 30 km von St. Petersburg entfernt.→ Auf der Moskauer Autobahn führt die Straße nach Puschkin 20 Minuten zum Pavlovsky Park - 15 Minuten. → In Gehdistanz…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Russland
Allrussischer Wohnungskongress in Sotschi 2021: Das Programm wird reichhaltig sein!
25.05.2021
Allrussischer Wohnungskongress in Sotschi 2021: Das Programm wird reichhaltig sein!
Alle Veröffentlichungen anzeigen