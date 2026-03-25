Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Russland
  3. Mytischtschi
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Lager

Lagerräume in Mytischtschi, Russland

gewerbeimmobilien
3
1 immobilienobjekt total found
Lager 10 000 m² in Mytischtschi, Russland
Lager 10 000 m²
Mytischtschi, Russland
Fläche 10 000 m²
Stockwerk 1
A Klasse C Kaltlager ist zur Miete angeboten. Moscow region, g Mytishchi, Ugolnaya str., 4 S…
$99,381
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen