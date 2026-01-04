Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Russland
  3. Lyuberetsky District
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Bergblick

Wohnungen mit Bergblick kaufen in Lyuberetsky District, Russland

Ljuberzy
5
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Ostrovtsy, Russland
Wohnung 3 zimmer
Ostrovtsy, Russland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 76 m²
Stockwerk 17/17
Urgently verkaufte eine schöne Wohnung mit panormischen Blick vom alleinigen Besitzer!🚌 Herv…
$130,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Wonderport
Sprachen
English, Русский, עִברִית
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Lyuberetsky District, Russland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen