Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Russland
  3. Losino-Petrovsky
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Lager

Lagerräume in Losino Petrovsky, Russland

1 immobilienobjekt total found
Lager 7 392 m² in Lossino-Petrowski, Russland
Lager 7 392 m²
Lossino-Petrowski, Russland
Fläche 7 392 m²
Stockwerk 1
Die Produktionsanlagen befinden sich auf der 1. und 2. Etage eines freistehenden Gebäudes. B…
$99,182
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen