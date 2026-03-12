Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Russland
  3. Oblast Leningrad
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Lager

Lagerräume in Oblast Leningrad, Russland

Villozskoe gorodskoe poselenie
3 immobilienobjekte total found
Lager 8 600 m² in Villozskoe gorodskoe poselenie, Russland
Lager 8 600 m²
Villozskoe gorodskoe poselenie, Russland
Fläche 8 600 m²
Stockwerk 1
Beheizte Klasse Ein Lager zur Miete. Die Ankündigung ist relevant. Gesamtfläche von 8600 m2,…
$147,869

Lager 4 370 m² in Villozskoe gorodskoe poselenie, Russland
Lager 4 370 m²
Villozskoe gorodskoe poselenie, Russland
Fläche 4 370 m²
Stockwerk 1
Modernes warmes Lager der Klasse "A" wird zur Miete angeboten Gesamtfläche: 4370 m2. Vorte…
$75,138

Lager 4 285 m² in Villozskoe gorodskoe poselenie, Russland
Lager 4 285 m²
Villozskoe gorodskoe poselenie, Russland
Fläche 4 285 m²
Stockwerk 1
Beheizte Klasse Ein Lager zur Miete. Die Ankündigung ist relevant. Gesamtfläche von 4285 m2,…
$73,677

Eigenschaftstypen in Oblast Leningrad

gewerbeimmobilien
