  1. Realting.com
  2. Russland
  3. Chotkowo
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Lager

Lagerräume in Chotkowo, Russland

1 immobilienobjekt total found
Lager 5 800 m² in Chotkowo, Russland
Lager 5 800 m²
Chotkowo, Russland
Fläche 5 800 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class B-Lager zur Miete an. Moscow region, Sergiev Posad, Khotkovo, Za…
$88,942
