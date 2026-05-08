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Lagerräume in Oblast Kaliningrad, Russland

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Lager 1 282 m² in Kaliningrad, Russland
Lager 1 282 m²
Kaliningrad, Russland
Fläche 1 282 m²
Lager unter Renovierung, mit Lade- und Entladebereich für LKW. Deckenhöhe von 2,6 bis 6,5 Me…
$1,32M
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