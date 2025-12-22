Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
5 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 3 zimmer in municipalnyj okrug Istra, Russland
Ferienhaus 3 zimmer
municipalnyj okrug Istra, Russland
Zimmer 3
Fläche 92 m²
Etagenzahl 1
Der Entwickler IZHS verkauft auf der Website in einem Vertrag für den Bau eines Hauses aus C…
$89,656
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus in municipalnyj okrug Istra, Russland
Ferienhaus
municipalnyj okrug Istra, Russland
Fläche 127 m²
Landhäuser als Art von Investitionen sind besonders beliebt bei Bewohnern von Megacitys. Sta…
$133,216
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus in municipalnyj okrug Istra, Russland
Ferienhaus
municipalnyj okrug Istra, Russland
Fläche 160 m²
« Princess Lake » — The cottage village, on the territory of which 1,036 stone mansions, lux…
$569,452
Eine Anfrage stellen
NicoleNicole
Ferienhaus in municipalnyj okrug Istra, Russland
Ferienhaus
municipalnyj okrug Istra, Russland
Fläche 335 m²
« Onegino » – A cottage village with plots with an area of ​​25 acres and residences up to 7…
$1,31M
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus in municipalnyj okrug Istra, Russland
Ferienhaus
municipalnyj okrug Istra, Russland
Fläche 270 m²
Millennium Park & ​​Mdash; The elite cottage village of class De Luxe in the Istra district.…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
