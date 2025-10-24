Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von wohnungen in Föderationskreis Zentralrussland, Russland

Moskau
41
42 immobilienobjekte total found
3-room apartment for rent. 76 m2 in the residential complex "Scarlet Sails" in Moskau, Russland
3-room apartment for rent. 76 m2 in the residential complex "Scarlet Sails"
Moskau, Russland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 76 m²
Stockwerk 22/32
A 3-room apartment with an exclusive renovation is offered in one of the best residential co…
$2,545
pro Monat
Wohnung 5 Schlafzimmer in Moskau, Russland
Wohnung 5 Schlafzimmer
Moskau, Russland
Schlafräume 5
Fläche 400 m²
A spacious apartment with   5 bedrooms with a total area of ​​500 m ² in   complex « Pokrovs…
$6,787
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 Schlafzimmer in Moskau, Russland
Wohnung 4 Schlafzimmer
Moskau, Russland
Schlafräume 4
Fläche 183 m²
A spacious apartment with an area of ​​183 m ² with   fireplace in   house « Bryusov Lane, 6…
$5,091
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Moskau, Russland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Moskau, Russland
Schlafräume 1
Fläche 62 m²
Stockwerk 10/1
Apartments with   1st bedroom with a total area of ​​65 m ² in   Neva Towers complex on   11…
$2,828
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Moskau, Russland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Moskau, Russland
Schlafräume 2
Fläche 150 m²
Apartment with   2 bedrooms with an area of ​​150 m ² Located on   3rd floor in   Club House…
$5,475
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Moskau, Russland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Moskau, Russland
Schlafräume 2
Fläche 150 m²
Vid apartment with   2 bedrooms with a total area of ​​150 m ² in   club complex « Agalarov …
$5,085
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Moskau, Russland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Moskau, Russland
Schlafräume 3
Fläche 283 m²
two -level penthouse in   quiet lane at   Pokrovsky Boulevard Kursk, 10 minutes 1 200 …
$13,559
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Moskau, Russland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Moskau, Russland
Schlafräume 2
Fläche 140 m²
Geräumiges Apartment mit 2 Schlafzimmern mit einer Gesamtfläche von 140 m2 im Haus "Big Golo…
$3,054
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Moskau, Russland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Moskau, Russland
Schlafräume 3
Fläche 350 m²
Stockwerk 21
two -level penthaus with an area of ​​350 m ² in   complex « quarter 38a » on   21 floor. Th…
$11,312
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 Schlafzimmer in Moskau, Russland
Wohnung 4 Schlafzimmer
Moskau, Russland
Schlafräume 4
Fläche 250 m²
A spacious two -level apartment with an area of ​​250 m ² in   House on   Patriarchal ponds.…
$4,520
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 6 Schlafzimmer in Moskau, Russland
Wohnung 6 Schlafzimmer
Moskau, Russland
Schlafräume 6
Fläche 500 m²
Vid apartment with   3 bedrooms with a total area of ​​500 m ² in   premium residential comp…
$16,949
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Moskau, Russland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Moskau, Russland
Schlafräume 3
Fläche 224 m²
A spacious apartment with   3 bedrooms with a total area of ​​224 m ² in   club house « 3rd …
$5,430
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Moskau, Russland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Moskau, Russland
Schlafräume 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 11
Cozy apartment with an area of ​​120 m ² in   a business class complex « Elsinor » on   11th…
$2,260
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Moskau, Russland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Moskau, Russland
Schlafräume 1
Fläche 60 m²
Vidnaya apartments with   1st bedroom in   premium complex « Poklonnaya, 9 ». Apartments wit…
$3,959
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 Schlafzimmer in Moskau, Russland
Wohnung 4 Schlafzimmer
Moskau, Russland
Schlafräume 4
Fläche 270 m²
Stockwerk 10
A spacious apartment with   4 bedrooms with a total area of ​​270 m ² in   house « Bolshoi T…
$7,353
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 5 Schlafzimmer in Moskau, Russland
Wohnung 5 Schlafzimmer
Moskau, Russland
Schlafräume 5
Fläche 305 m²
A spacious apartment with   5 bedrooms in   Premium Club House « Roman House ». Apartment wi…
$9,050
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Moskau, Russland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Moskau, Russland
Schlafräume 3
Fläche 198 m²
Apartment with   3 bedrooms with a total area of ​​198 m ² in   Complex « Eropopinsky, 16 » …
$10,181
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Moskau, Russland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Moskau, Russland
Schlafräume 1
Fläche 70 m²
Apartments with   1st bedroom with a total area of ​​70 m ² in   quarter of the business cla…
$2,262
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Moskau, Russland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Moskau, Russland
Schlafräume 3
Fläche 140 m²
Corner apartments with   3 bedrooms in   Bogen House Deluxe Club House. Apartments with a to…
$6,787
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Moskau, Russland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Moskau, Russland
Schlafräume 2
Fläche 95 m²
Corner apartments with   2 bedrooms with a total area of ​​95 m ² In   Neva Towers premium s…
$4,412
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Moskau, Russland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Moskau, Russland
Schlafräume 3
Fläche 156 m²
Apartment with   3 bedrooms with a total area of ​​156 m ² in   club house « passionate boul…
$5,091
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Moskau, Russland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Moskau, Russland
Schlafräume 3
Fläche 200 m²
Stockwerk 3
A spacious apartment with   3 bedrooms and   terrace in   a complex on   New Arbat. Apartmen…
$6,222
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Moskau, Russland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Moskau, Russland
Schlafräume 2
Fläche 145 m²
Vid apartment with   2 bedrooms with a total area of ​​145 m ² in   Complex « Vorobyovs Moun…
$5,091
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Moskau, Russland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Moskau, Russland
Schlafräume 2
Fläche 150 m²
Cozy apartment with   2 bedrooms with a total area of ​​150 m ² in   club house Deluxe Class…
$26,018
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Moskau, Russland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Moskau, Russland
Schlafräume 2
Fläche 110 m²
Apartment with   2 bedrooms with a total area of ​​110 m ² in   premium complex « garden qua…
$6,780
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Moskau, Russland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Moskau, Russland
Schlafräume 3
Fläche 145 m²
A spacious apartment with   3 bedrooms with a total area of ​​145 m ² in   house « Obolensky…
$5,656
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Rajon Odinzowo, Russland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Rajon Odinzowo, Russland
Schlafräume 3
Fläche 220 m²
spacious and   bright apartment with   3 bedrooms with a total area of ​​220 m ² in   premiu…
$3,955
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Moskau, Russland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Moskau, Russland
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
Vid apartment with   2 bedrooms with a total area of ​​100 m ² in   complex « house on   Mos…
$3,394
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 Schlafzimmer in Moskau, Russland
Wohnung 4 Schlafzimmer
Moskau, Russland
Schlafräume 4
Fläche 160 m²
species penthouse with an area of ​​160 m ² with   own terrace in   club house « Filippovsky…
$8,475
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Moskau, Russland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Moskau, Russland
Schlafräume 3
Fläche 210 m²
A spacious apartment with an area of ​​210 m ² in   house next to   patriarchal ponds. The l…
$5,656
pro Monat
Eine Anfrage stellen