  1. Realting.com
  2. Russland
  3. Föderationskreis Zentralrussland
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Bergblick

Wohnungen mit Bergblick kaufen in Föderationskreis Zentralrussland, Russland

Moskau
647
Kommunarka
1952
Troizk
591
Oblast Moskau
366
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Ostrovtsy, Russland
Wohnung 3 zimmer
Ostrovtsy, Russland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 76 m²
Stockwerk 17/17
Urgently verkaufte eine schöne Wohnung mit panormischen Blick vom alleinigen Besitzer!🚌 Herv…
$130,000
