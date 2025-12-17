Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Russland
  3. Anninskoe gorodskoe poselenie
  4. Langfristige Vermietung
  5. Wohnung

Langfristige Miete von wohnungen in Anninskoe gorodskoe poselenie, Russland

2 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 zimmer in Nowoselje, Russland
Wohnung 1 zimmer
Nowoselje, Russland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 4/9
Wir bieten eine gemütliche 1k Wohnung zu vermieten. Der Wohnkomplex NEWPITER wurde 2015 geba…
$439
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Nowoselje, Russland
Wohnung 2 zimmer
Nowoselje, Russland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Stockwerk 5/13
Keine Provision!!! Zum ersten Mal!! Ich werde eine neue moderne 2-Zimmer-Wohnung (3-Euro) in…
$503
pro Monat
Eine Anfrage stellen
