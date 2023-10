Der Preis pro Quadratmeter liegt zwischen 1000 und 3000 Euro. In luxuriösen Villen und Wohnkomplexen in den Niederlanden, die sich in Amsterdam oder Rotterdam befinden, erreichen die Kosten pro Quadratmeter oft 10.000 Euro. Für preiswerte Immobilien zum Verkauf in den Niederlanden sollten Sie in kleine Städte und Dörfer gehen, wo die Preise pro Quadratmeter nicht über 700-800 Euro steigen.