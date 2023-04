Die Mittelböhmische Region ist eine der dreizehn Regionen der Tschechischen Republik. Sie befindet sich im zentralen Teil des Landes. Die Region ist berühmt für ihre einzigartige Natur, saubere Umwelt und viele alten Schlösser. Das Verwaltungszentrum der Region ist die tschechische Hauptstadt Prag.

Ein Haus in Mittelböhmen kaufen — was sind die Vorteile?

Ein Haus zu kaufen und in der Gegend zu leben, bietet dem Eigentümer in mehrfacher Hinsicht gute Perspektiven:

Gute Beschäftigungsmöglichkeiten — alle wichtigen Niederlassungen großer europäischer Unternehmen sind in Mittelböhmen zu finden;

die Möglichkeit, an staatlichen Universitäten des Landes zu studieren;

unbegrenzte Freizeitmöglichkeiten — Sie können Ihre Freizeit in den Bergen, an den Stränden oder einfach bei der Besichtigung der alten Sehenswürdigkeiten verbringen;

man kann von der Vermietung der Wohnungen an Touristen profitieren, die das ganze Jahr über hierher kommen (die Tschechische Republik wird regelmäßig unter die 10 meistbesuchten Länder der Welt gewählt).

Vielfalt der Einfamilienhäuser und ihre Preise

In Mittelböhmen gibt es zahlreiche Einfamilienhäuser zu verkaufen. Besonders gefragt sind neue zweigeschossige Häuser. Sie werden überall in der Region in den Vororten der Städte verkauft. Kosten für den Kauf eines Hauses in Mittelböhmen betragen etwa 1.500-2.000 Euro pro Quadratmeter.

Immobilien, die vor mehr als 10 Jahren gebaut wurden, sind billiger. Die Verkäufer verlangen dafür zwischen 800 und 1500 Euro pro Quadratmeter. Im Allgemeinen hängen die Kosten für den Kauf einer Wohnung in Mittelböhmen nicht nur von der Neuheit, sondern auch von der Lage ab. So sind beispielsweise in den Vororten von Prag Immobilien traditionell um 10-20% teurer als im Rest der Stadt.

Wo lohnt es sich, ein Haus zu kaufen

Es gibt viele gemütliche und gut entwickelte Städte in Mittelböhmen, aber die beste Lösung ist sicherlich der Kauf eines Eigenheims am Stadtrand von Prag oder in dessen Nähe. Von hier aus können Sie immer schnell in die Hauptstadt fahren, um zu arbeiten oder einzukaufen.

Neben Prag ist auch Kutna Hora eine Überlegung wert. Sie ist berühmt für ihre gemütliche Atmosphäre und ihre vielen einzigartigen Attraktionen (sie gehört zu den UNESCO — Weltkulturerben). Eine weitere große Stadt in der Region ist der Ferienort Podebrady. Man kann dort ein Haus kaufen, wenn man mit der Vermietung an Touristen Geld verdienen will.

Die Mittelböhmische Region ist eine gemütliche Region in der Mitte Böhmens. Sie zeichnet sich durch schöne Natur, günstige Lage und gute Ökologie aus. Häuser, die in diesem Gebiet zum Verkauf stehen, finden Sie auf der Website REALTING.