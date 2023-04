Die Tschechische Republik ist in 13 Regionen unterteilt. Eine der am weitesten entwickelten und größten Regionen ist Mittelböhmen. Hier befinden sich die wichtigsten Infrastrukturobjekte und die Hauptstadt des Landes — Prag. Die Region ist auch berühmt für ihre schöne Natur, die von Gebirgs- und Waldgebieten und einer Vielzahl von Sehenswürdigkeiten geprägt ist, die immer wieder Touristen anlocken.

Kauf eines Hauses in Mittelböhmen — was sind die Vorteile?

In dieser Region werden regelmäßig alle Arten von Immobilien zum Verkauf angeboten. Der Kauf eines dieser Objekte ist eine gute Investition in die Zukunft: der durchschnittliche Quadratmeterpreis in Mittelböhmen steigt jährlich um 6-10%. So können Sie Ihre Wohnung oder Ihr Haus bei Bedarf mit Gewinn weiterverkaufen.

Darüber hinaus können Sie mit der erworbenen Immobilie ein gutes Einkommen erzielen, indem Sie diese an Touristen vermieten. Der Touristenstrom ist das ganze Jahr über zu beobachten, da die Tschechische Republik eine der meistbesuchten Länder Europas ist.

Weitere Vorteile des Immobilienkaufs in dieser Region sind:

das Leben in einem Land mit einer stabilen Wirtschaft;

eine gut ausgebaute Infrastruktur (nicht nur in Prag, sondern auch in anderen Städten der Region);

gute Ökologie aufgrund der Nähe zu Wäldern und Flüssen.

Welche Immobilien zum Kauf stehen

In Mittelböhmen werden alle Arten von Wohnungen zum Kauf angeboten:

Wohnungen, Studios und Appartements;

Häuser, Cottages und Villen;

Schlösser und Townhouses.

Wohnungen in Neubauten sind am teuersten. Sie können Wohnimmobilien dieser Art in Mittelböhmen zu einem Preis von 4000-5000 Euro pro Quadratmetern kaufen. In Prag können Objekte um 10-15% mehr kosten.

Für Häuser verlangen die Eigentümer unterschiedliche Preise: von 1000 bis 6000 Euro pro Quadratmeter. Der endgültige Preis hängt vom Zustand und vom Standort ab. Ausländer haben die Möglichkeit, nicht nur ein Haus, sondern auch ein Stück Land zu kaufen.

Die besten Orte zum Leben

In dieser Region sind Immobilien in Prag traditionell sehr gefragt. Es lockt Käufer mit seiner Liquidität und seiner günstigen Lage.

Sie können auch den Kauf von Wohn- und Gewerbeimmobilien in Mittelböhmen in der Kurstadt Poděbrady in Betracht ziehen. Während der Badesaison gibt es immer viele Touristen, so dass Sie kontinuierlich Geld auf Quadratmetern verdienen können.

Mittelböhmen eignet sich gut für einen dauerhaften Wohnsitz und bietet eine gut ausgebaute Infrastruktur und eine breite Palette an komfortablen Immobilien an. Sie können die Wohnungsangebote in dieser Region auf REALTING-Plattform recherchieren.