Portimao, Portugal

von €299,000

180 m² 1

Kapitulation vor: 2023

Ein neues Gebäude in einer Region, die Schönheit, Reichtum, romantische Architektur, Strände, Ruhm und Wohlstand in Portimão preist!!! Dieser Ort zeichnet sich durch die Nähe zu mehreren Schulen, Bussen, Gärten, Strand und offenen Bereichen aus, um die Stadt zu genießen. Es ist ein neues Gebäude, das Apartments mit erstklassigen und luxuriösen Oberflächen umfasst, die die Funktionalität der Innenräume und den Komfort gewährleisten. Es verfügt über Wohnungen mit T2- bis T4-Typologien mit privaten Bereichen, die in jedem Abschnitt zwischen 83 m ² und 180 m ² liegen. Das einfache Premium-Design sorgt für Praktikabilität und Qualität. Seine Oberflächen beinhalten. - Hitzeschnitt-Aluminiumrahmen; - elektrische Jalousien; - Zentralisierte Steuerung zum gleichzeitigen Absenken der Jalousien an allen Fenstern und zum gleichzeitigen Ausschalten der Lichter beim Verlassen der Wohnung; - Elektrische Fußbodenheizung in Toilette und Küche; - Elektrischer Handtuchhalter in der Toilette; - Vorinstallation der Klimaanlage; - Solarpanel Thermo Siphon 200 / 300L; - Türen und Schränke sind mit Halblaminat versehen; - Küchenmöbel mit Polylaminat in einer oder zwei Farben; - Elektrogeräte der Marke TEKA oder ähnliches, einschließlich Induktionskochfeld; - Badezimmerarmaturen Roca oder ähnliches; - Pameza oder ähnliche Keramikfliesen; - TARKKET Holzböden oder ähnliches; - Grill in den Balkon in der Küche eingebaut; - Farbvideo-Gegensprechanlage; - Die Tür mit einem hohen Maß an Sicherheit am Eingang der Wohnung; - ORONA-Aufzüge mit einer Kapazität von 8 Personen, zwei Einheiten; - Geputzte Wände und Decken sowie Balkonvorhänge und Farbe in der durch das Projekt definierten Farbe; Es befindet sich nur in: - 150 m vom Fojo-Kindergarten entfernt; - 900 m vom Supermarkt entfernt; - 1 km vom Krankenhaus São Camilo entfernt; - 1,5 km vom Portimão Medical Center entfernt; - 1,5 km vom Fluss Arade entfernt. Fertigstellung für das erste Quartal 2023 geplant!!!