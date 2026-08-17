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Wohnimmobilien in Cebu-Stadt, Philippinen

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wohnungen
14
14 immobilienobjekte total found
Condo in Cebu-Stadt, Philippinen
Condo
Cebu-Stadt, Philippinen
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
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$517,460
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Condo in Cebu-Stadt, Philippinen
Condo
Cebu-Stadt, Philippinen
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
✨ Bauhinia Residences 1-Schlafzimmer – Wo Raum, Stil und Investitionen FleischIm pulsierende…
$282,875
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Condo in Cebu-Stadt, Philippinen
Condo
Cebu-Stadt, Philippinen
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
VERÖFFENTLICHUNGEN – IPI CENTERStandort: Cebu City, PHILIPPINESIPI Center Done Rockwell ist …
$191,697
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DD CO DEDD CO DE
Condo in Cebu-Stadt, Philippinen
Condo
Cebu-Stadt, Philippinen
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 34 m²
VERÖFFENTLICHUNGEN – IPI CENTERStandort: Cebu City, PHILIPPINESDas IPI Center Done Rockwell …
$174,270
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Condo in Cebu-Stadt, Philippinen
Condo
Cebu-Stadt, Philippinen
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
✨ Bauhinia Residences Studio Unit – Ein Smart Investment & Stylish Home in CebuErleben Sie r…
$179,045
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Condo in Cebu-Stadt, Philippinen
Condo
Cebu-Stadt, Philippinen
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
VERÖFFENTLICHUNGEN – IPI CENTERStandort: Cebu City, PHILIPPINESDas IPI Center Done Rockwell …
$278,832
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TekceTekce
Condo in Cebu-Stadt, Philippinen
Condo
Cebu-Stadt, Philippinen
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
VERÖFFENTLICHUNGEN – IPI CENTERStandort: Cebu City, PHILIPPINESDas IPI Center Done Rockwell …
$243,978
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Wohnung in Cebu-Stadt, Philippinen
Wohnung
Cebu-Stadt, Philippinen
Fläche 83 m²
VERÖFFENTLICHUNGEN – IPI CENTERStandort: Cebu City, PHILIPPINESDas IPI Center Done Rockwell …
$365,967
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Studio in Cebu-Stadt, Philippinen
Studio
Cebu-Stadt, Philippinen
Fläche 24 m²
Stockwerk 9
Das Persimmon-Kondominium wird von Aboitizland entwickelt, einer der führenden Entwickler im…
$52,400
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Studio in Cebu-Stadt, Philippinen
Studio
Cebu-Stadt, Philippinen
Fläche 20 m²
Stockwerk 9
Mivesa Garden Residences ist ein Mid-rise-Projekt in Cebu City, das von Cebu Landmasters ent…
$52,400
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Cebu-Stadt, Philippinen
Wohnung 2 Schlafzimmer
Cebu-Stadt, Philippinen
Schlafräume 2
Fläche 52 m²
Stockwerk 10
Avida Riala - это проект компании Ayala Lands, также ведущего девелопера в стране. Риала …
$228,463
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Cebu-Stadt, Philippinen
Wohnung 1 Schlafzimmer
Cebu-Stadt, Philippinen
Schlafräume 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 8
Mivesa Garden Residences - проект средней этажности в городе Себу, разработанный компанией C…
$104,800
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Cebu-Stadt, Philippinen
Wohnung 2 Schlafzimmer
Cebu-Stadt, Philippinen
Schlafräume 2
Fläche 50 m²
Stockwerk 2
Mivesa Garden Residences - проект средней этажности в городе Себу, разработанный компанией C…
$137,287
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Penthouse in Cebu-Stadt, Philippinen
Penthouse
Cebu-Stadt, Philippinen
Fläche 700 m²
Срочная продажа пентхауса в Cebu IT Park Centrale. Это внутри ИТ-парка Себу, который подх…
$2,54M
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Immobilienangaben in Cebu-Stadt, Philippinen

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