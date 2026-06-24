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Eigentumswohnungen in Negros Island Region, Philippinen

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Condo in Bacolod, Philippinen
Condo
Bacolod, Philippinen
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 22 m²
This fully furnished studio condominium in Barangay Bata, Bacolod City offers a practical an…
$46,088
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