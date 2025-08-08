Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Philippinen
  3. Makati
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Makati, Philippinen

condos
4
2 Zimmer
4
5 immobilienobjekte total found
Condo in Makati, Philippinen
Condo
Makati, Philippinen
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
🔑 2BR Loft-Type Unit in Milano Residences, Makati — Luxury Living in a Prime LocationTreten …
$452,032
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Wohnung 1 Schlafzimmer in Makati, Philippinen
Wohnung 1 Schlafzimmer
Makati, Philippinen
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Entsperren Sie eine hochwertige Investitionsmöglichkeit im Herzen von Makati mit dieser stil…
$227,877
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Condo in Makati, Philippinen
Condo
Makati, Philippinen
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
🔑 2BR Loft-Type Unit in Milano Residences, Makati — Luxury Living in a Prime LocationTreten …
$452,032
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
TekceTekce
Condo in Makati, Philippinen
Condo
Makati, Philippinen
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
Moderne 2-Schlafzimmer-Wohnung in Gartentürmen, Mandaluyong | Prime Lage mit StadtblickWillk…
$784,215
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Condo in Makati, Philippinen
Condo
Makati, Philippinen
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
🔑 2BR Loft-Type Unit in Milano Residences, Makati — Luxury Living in a Prime LocationTreten …
$452,032
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Makati, Philippinen

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen