Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Philippinen
  3. Bacolod
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Bacolod, Philippinen

;
2 immobilienobjekte total found
Condo in Bacolod, Philippinen
Condo
Bacolod, Philippinen
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 22 m²
Dieses voll möblierte Studio-Kondominium in Barangay Bata, Bacolod City bietet einen praktis…
$46,088
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Condo in Bacolod, Philippinen
Condo
Bacolod, Philippinen
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 22 m²
Dieses voll möblierte Studio-Kondominium in Barangay Bata, Bacolod City bietet einen praktis…
$46,088
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Bacolod, Philippinen

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen