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Wohnungen mit Swimmingpool in Calidonia, Panama

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Calidonia, Panama
Wohnung 2 zimmer
Calidonia, Panama
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 5/14
Turnkey 1+1 Wohnung mit einer Fläche von 46,96 qm im 5. Stock in einem fertigen Komplex in d…
$163,000
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Immobilienangaben in Calidonia, Panama

mit Garage
mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
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