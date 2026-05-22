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Haus mit Garten kaufen in Oman

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Maskat
15
Muscat Province
8
1 immobilienobjekt total found
Haus 3 zimmer in Maskat, Oman
Haus 3 zimmer
Maskat, Oman
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Etagenzahl 1
🌊 Villa am Meer in Oman • FREEHOLD • Eine Residenz für Eigentümer✨ Das Resort-Format des Leb…
$270,270
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