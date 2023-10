Trikomo, Nordzypern

von €297,416

129–160 m² 2

Kapitulation vor: 2025

5 Sterne Hotel Concept Residence Bestehend aus 3 Apartmentblöcken und einem Premium Hotel Perfekte Lage Das Resort liegt nur 400 m vom sandigen Long Beach entfernt, der 2021 vom Forbes Magazine als erster der Welt eingestuft wurde. Darüber hinaus wird der Meerblick der Einheiten sicherlich ein Leben lang ununterbrochen bleiben, da das Land zwischen diesem Projekt und dem Strand die Erlaubnis hat, bis zu 2 Stockwerke und nicht höher zu bauen. Garantierte Kapitaleinnahmen Das signifikante Wirtschaftswachstum Nordzyperns und die großen Potenziale dieser Region haben die Immobilieninvestitionen für viele Investoren aus der ganzen Welt attraktiv gemacht. Die enge Entfernung zwischen diesem Projekt und den beiden 5-Sterne-Hotelkasinos in der Frontregion wird sich in der Tat spürbar auf die Preiserhöhung in diesem Projekt auswirken. Hotelinvestition Derzeit stehen den potenziellen Investoren zwei Hotelinvestitionsmöglichkeiten zur Verfügung. Das Hotel befindet sich auf dem Projektgelände ( A Block ) sowie das kommende Hotel am Meer. Investitionen in beide Hotels sind als Aktionär möglich. Hotelaktionäre haben einen 10-Jahres-Vertrag. Sie erhalten alle 6 Monate einen genauen Einkommensbericht und erhalten ihren Prozentsatz jährlich. Voll erleichterte Residenz Die Bewohner dieses Projekts werden alle Arten von Dienstleistungen für ein angenehmes Leben zur Verfügung haben. Die auf dem Gelände angebotenen Freizeiteinrichtungen machen dieses Projekt auch zu einem großartigen Urlaubsziel.