Krakau, Polen

von €157,000

Kapitulation vor: 2023

Wir laden Sie ein, eine Wohnung in einem modernen Komplex voller erstklassiger Annehmlichkeiten zu kaufen. Die Investition bietet Komfort und eine freundliche Nachbarschaft. Im zentralen Teil des Anwesens befinden sich geräumige Innenhöfe mit unkonventionell angeordnetem Grün und kleiner Architektur sowie ein moderner Spielplatz. Die Investition zeichnet sich durch eine futuristische Architekturform in Kombination mit einer ursprünglichen Kunstform aus. Innerhalb des Anwesens finden Sie grüne Entspannungszonen mit Halotherapie, zahlreiche Brunnen, lebende vertikale Gärten und Öko-Wände. ZEITPLAN Eine Wohnung mit einer Fläche von 37,01 m2 befindet sich im 3. Stock mit Balkon. STANDARD Das Angebot umfasst Apartments in verschiedenen Größen und funktionale Anordnung ( Apartments von 28 m2 bis 150 m2 ) Die Investition zeichnet sich durch einen hohen Standard bei der Fertigstellung von Gemeinschaftsbereichen aus Unter Berücksichtigung der Sicherheit der Bewohner des Anwesens finden wir unter anderem: 24 / h Überwachung, Sicherheit, kontrollierte Einreisezonen Zusätzliche Annehmlichkeiten: das Fitnessstudio Kinderzimmer Fahrradraum manuelles Autowaschgebäude B. EV Ladestation zahlreiche Dienstleistungen vor Ort: Restaurant, Café, Apotheke, Drogerie usw. LAGE Das Gebäude befindet sich in der Straße Grzegórzecka / Podgórska neben den Weichsel-Boulevards Die Lage im Stadtzentrum, die Nähe zum Hauptmarktplatz, zur Altstadt von Kazimierz und eine gute Verbindung zum größten Regionalflughafen Polens machen diese Investition einzigartig. ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN Gebäude B – KOMPLETTIONSDATUM Q4 2023 / Q1 2024 Garage zusätzlich zahlbar: Der Preis hängt von der Wahl des Ortes und der Art des Parkhauses ab