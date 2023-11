Posen, Polen

von €75,431

Kapitulation vor: 2024

Ein moderner Wohnkomplex in einem ruhigen und grünen Teil von Posen. Es wird im ersten Quartal 2024 in Betrieb genommen. Das Hotel liegt in der Gegend von ul. Selawy in der Gegend von Naramovice, in der Nähe des Naturschutzgebiets Zhuravinets in der Nähe des Flusses Varta. Das Zentrum von Posen ist nur 15 Autominuten entfernt, es gibt eine Straßenbahnhaltestelle in der Nähe und Geschäfte und Verkaufsstellen befinden sich in einem Umkreis von mehreren hundert Metern um den Wohnkomplex. Ein zusätzlicher Vorteil ist die Nähe von Schulen und Kindergärten. Komfortable Apartments von 30 bis 90 m.2 mit Balkonen ( 2-5 Etagen ) oder Terrassen in den unteren Etagen. Die Möglichkeit, Apartments in schwarzem Finish sowie mit schlüsselfertiger Dekoration mit einer Auswahl von drei Standardverpackungen zu kaufen. Sie können auch eine Oberflächenoption für ein individuelles Designprojekt bestellen. Das Haus verfügt über eine Tiefgarage. Die Möglichkeit, einen oder mehrere Parkplätze zu kaufen.