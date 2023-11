Almerek, Kasachstan

von €68,415

< p > Modernes komfortables Haus — auf einfache Weise mit drei Schlafzimmern im zweiten Stock und einem Wohnzimmer mit Küche im ersten Stock. < p > Die Technologie für den Bau von Schaumstoffkabinen ist besonders beliebt in Deutschland, den Niederlanden und den skandinavischen Ländern, in denen die Blöcke als "Biblöcke" bezeichnet werden", da nur ökologische natürliche Komponenten als Quelle verwendet werden. Rohstoffe. < p > < br /> Schaumblöcke ( ) — ist ein leichter Zellbeton, der durch Aushärten einer Lösung aus Zement, Sand und Wasser sowie Schaum gewonnen wird. Dieser Schaum liefert den erforderlichen Luftgehalt in Beton und seine gleichmäßige Verteilung über die Masse in Form geschlossener Zellen. < p > < p > Technische Daten: < p > Baumaterial – Öko - Platte < p > Gesamtfläche — 199 Quadratmeter.