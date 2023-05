Wohngebiet Minsk World Happy Planet Quarter

Matschulischtschy, Weißrussland

von € 29,772

28–80 m² 5 Wohnungen

Kapitulation vor: 2022

Der Wohnkomplex "Sokolin Territory" liegt 15 km von Minsk entfernt an der Autobahn P23 in der Stadt. Machulisten. Metalstroyprofile LLC als Generalunternehmer im November 2020. Beginn des Baus eines neuen Viertels von niedrigen - Anlaufgebäuden. Kunde ist die republikanische Einheitsunternehmen "Chief Directorate of Capital Construction" des Amtes des Präsidenten der Republik Belarus. Der Komplex besteht aus 21 Wohngebäuden ( Wohngebäuden 105000 m2 ), 2 Einkaufszentren mit einer Fläche von 3000 und 1000 m2 und einem Kindergarten mit 230 Sitzplätzen und einem Swimmingpool. LCD "Sokolin Territory" – ist ein komfortabler und gemütlicher Komplex, der die Haupttrends der modernen Konstruktion kombiniert:

niedrige Ziegelhäuser mit monolithischen Böden, Eingangseingänge und mit geschlossenem, landschaftlich gestaltetem Hofgebiet;

nachdenkliche und komfortable Layouts;

moderne Fassadenlösungen; Der Entwickler bietet zukünftigen Mietern eine große Auswahl an Layouts für jeden Geschmack, von kleinen Apartments - Studios bis zu geräumigen 3 - Zimmerwohnungen. Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal des Komplexes – ist die Präsenz eines separaten Speisesaals mit Küche - mit einer Gesamtfläche von 17 bis 33 m² in allen Apartments. ( Wohnungen vom Typ 1 + 2, + 3 +, was die Funktionalität des Raums im Vergleich zur traditionellen Küche erheblich erweitert, und unterstützt auch die Entwicklungstrends moderner Wohnimmobilien. Alle Häuser sind monolithisch - Rahmentechnologie gebaut. Die äußeren Tragwände - bestehen aus Keramikblöcken, inneren Zwischenwänden aus Ziegeln und Trennwänden aus Gipsblöcken. Das Blut ist flach rollen doppelt - Schicht. Die Fassade der Häuser besteht aus linearen Platten ( belüftete Fassade ), die mit der Zeit keine Farbe verliert, Häuser werden also lange Zeit attraktiv und ordentlich aussehen. Mit dem Bus S - Drzyzhny 296, 281 ist es möglich, zum Sokolinai Krai LCD zu gelangen, 308 bis zur Haltestelle Dergai, auf der Route 492 bis zur Haltestelle Machulishchi sowie mit dem Zug bis zur Bahnhaltestelle "Machulishchi. Im Jahr 2023 ist geplant, Art. U-Bahn "Slutsky Hotel", die sich an der Kreuzung der Ul befindet. L. Kizhevatogo und st. Korzhenevsky. Von der U-Bahnstation zum Sokoliny Krai LCD 15 km. Der Eingang zum Wohngebäude ist sowohl von der Straße als auch vom Innenhof aus gestaltet. Orte, die häufig mit Vorräumen, Rollstühlen und Räumen für Reinigungsgeräte genutzt werden.