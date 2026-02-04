Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser in Paschalik Tanger, Morocco

3 immobilienobjekte total found
Haus 18 zimmer in Tanger, Morocco
Haus 18 zimmer
Tanger, Morocco
Zimmer 18
Fläche 980 m²
Etagenzahl 3
Preis auf Anfrage
Doppelhaus 5 Schlafzimmer in Tanger, Morocco
Doppelhaus 5 Schlafzimmer
Tanger, Morocco
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 600 m²
Zwei benachbarte Häuser mit Gärten sind in der beliebten Region Marchand von Tangier zu verk…
$4,03M
Villa in Tanger, Morocco
Villa
Tanger, Morocco
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 900 m²
Exceptional villa located in a quiet area, just a stone's throw from the Kasbah of Tangier a…
$6,80M
