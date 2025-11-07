Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Gewerbeimmobilien in Rajon Ștefan Vodă, Moldau

4 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 350 m² in Talmaza, Moldau
Gewerbefläche 350 m²
Talmaza, Moldau
Fläche 350 m²
Rent a dental office in the very center of the city!We offer for rent a spacious premises wi…
$4,200
Gewerbefläche in Talmaza, Moldau
Gewerbefläche
Talmaza, Moldau
Rent an office floor in the Vuzovsky business center | 8th floor | 500 m²📍Closed area|View o…
$5,000
Miethaus 918 m² in Talmaza, Moldau
Miethaus 918 m²
Talmaza, Moldau
Fläche 918 m²
Anlage im Herzen von Odessa - Gebäude 918,6 m2 mit dem Projekt eines Boutique-Hotels von Rib…
$705,436
Lager 1 204 m² in Talmaza, Moldau
Lager 1 204 m²
Talmaza, Moldau
Fläche 1 204 m²
Fertiger LagerkomplexFläche: 1260 m2 | Grundstück: 67 acres | Fassade: 90 m | Preis: $550 00…
$615,583
