Einwanderungsprogramme in Moldau

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Niederlassungserlaubnis
Niederlassungserlaubnis in Moldau
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Moldau Moldau
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$10,000
Einwanderung Programmtyp Niederlassungserlaubnis
Erhaltsfrist von 1 monate
Integrierte Serviceöffnung ein Unternehmen im IT Park Moldawien Registrierung von IT-Unternehmen Bankkonto Registrierung als Wohnsitz im IT Park Moldawien Digitales IT-Visum für Gründer und Partner Zusätzliche Leistungen: Unternehmensunterstützung (Berater + Anwalt) Mascali…
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Staatsangehörigkeit
Staatsangehörigkeit in Moldau
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Moldau Moldau
von
$20,000
Einwanderung Programmtyp Staatsangehörigkeit
Erhaltsfrist von 12 monate
Bürgerschaft basiert auf historischen Wurzeln.Das Verfahren zur Bildung eines Dossiers ist ein Monat.Die moldauische Staatsbürgerschaft Dossier kann verwendet werden, um die rumänische Staatsbürgerschaft parallel zu erhalten
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