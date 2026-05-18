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Staatsangehörigkeit in Moldau

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Erhaltsfrist: von 12 monate
Kosten: von
$20,000
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Staatsangehörigkeit in Moldau
Staatsangehörigkeit
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Über das Einwanderungsprogramm

Bürgerschaft basiert auf historischen Wurzeln.

Das Verfahren zur Bildung eines Dossiers ist ein Monat.

Die moldauische Staatsbürgerschaft Dossier kann verwendet werden, um die rumänische Staatsbürgerschaft parallel zu erhalten.

Vorteile
Erhaltsfrist
Erhaltsfrist
von 12 monate
Kosten
Kosten
von
$20,000
Zusatzeinkommen
Zusatzeinkommen
Ja
Dauer
Dauer
18 monate
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Staatsangehörigkeit in Moldau
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$20,000
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