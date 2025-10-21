Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Mexiko
  3. San Pedro Pochutla
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in San Pedro Pochutla, Mexiko

wohnungen
5
häuser
5
10 immobilienobjekte total found
Villa in Puerto Angel, Mexiko
Villa
Puerto Angel, Mexiko
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 1 674 m²
Endless Oceanfront Living on the Oaxacan Riviera – The Porfiria Floorplan at Villas Biznaga …
$571,000
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Condo in Puerto Angel, Mexiko
Condo
Puerto Angel, Mexiko
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 281 m²
Located in the laid back beach town of Puerto Angel. Living in the tropics is all about bein…
$368,000
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Puerto Angel, Mexiko
Villa
Puerto Angel, Mexiko
Fläche 2 612 m²
Discover the art of SLOW LIVING on the Oaxacan Riviera! Villas Biznaga is a thoughtfully pla…
$510,000
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Haus 2 Schlafzimmer in Puerto Angel, Mexiko
Haus 2 Schlafzimmer
Puerto Angel, Mexiko
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 2 364 m²
Located in the exclusive residential community of La Mina, Puerto Ángel. Wake up every day t…
$1,04M
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Puerto Angel, Mexiko
Villa
Puerto Angel, Mexiko
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 445 m²
Experience coastal sophistication at Pelicanos, located in Playa Aragón, Oaxaca. Your journe…
$479,000
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Condo in Puerto Angel, Mexiko
Condo
Puerto Angel, Mexiko
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 133 m²
Located in the laid back beach town of Puerto Angel. Experience the ultimate Costa Chica lif…
$219,000
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Puerto Angel, Mexiko
Villa
Puerto Angel, Mexiko
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 521 m²
Endless Oceanfront Living on the Oaxacan Riviera – The Organo Floorplan at Villas Biznaga St…
$692,000
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Condo in San Pedro Pochutla, Mexiko
Condo
San Pedro Pochutla, Mexiko
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 884 m²
Located beachfront on Zipolite beach. This beautifully maintained 2-bedroom, 2-bathroom pen…
$379,000
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Studio 1 Schlafzimmer in San Pedro Pochutla, Mexiko
Studio 1 Schlafzimmer
San Pedro Pochutla, Mexiko
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 601 m²
Welcome to Sixa Nido, located in the gated community of Mi Pueblito Salchi, just moments awa…
$139,000
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Condo in Puerto Angel, Mexiko
Condo
Puerto Angel, Mexiko
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 2 056 m²
Located in the laid-back beach town of Puerto Angel. Living in the tropics is all about bein…
$379,000
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English

