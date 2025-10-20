Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Mexiko
  3. Oaxaca
  4. Wohnimmobilien
  5. Kondominium

Eigentumswohnungen in Oaxaca, Mexiko

La Crucecita
28
Brisas de Zicatela
4
Kondominium Löschen
Alles löschen
47 immobilienobjekte total found
Condo in Brisas de Zicatela, Mexiko
Condo
Brisas de Zicatela, Mexiko
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 679 m²
Own a luxurious 1,679 Ft2 condo at La Flia II, a beachfront development in La Barra, Puerto …
$750,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Condo in La Crucecita, Mexiko
Condo
La Crucecita, Mexiko
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 798 m²
Located overlooking Tejon Beach, Huatulco. This brand-new, never-lived-in 2-bedroom, 2.5-bat…
$649,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Condo in La Crucecita, Mexiko
Condo
La Crucecita, Mexiko
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 678 m²
Experience the ultimate in coastal living with Paradise Cove's exclusive 1-bedroom condos, o…
$350,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Condo in La Crucecita, Mexiko
Condo
La Crucecita, Mexiko
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 814 m²
Located in Santa Cruz, Huatulco. Experience the ultimate coastal lifestyle in this move-in-r…
$319,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Condo in La Crucecita, Mexiko
Condo
La Crucecita, Mexiko
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 397 m²
Located in Chahué, Huatulco. Welcome to this beautifully upgraded 2-bedroom, 2-bath condo in…
$419,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Condo in La Crucecita, Mexiko
Condo
La Crucecita, Mexiko
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 2 120 m²
Overlooking the breathtaking Santa Cruz Bay, this stunning 4-bedroom, 4.5-bathroom condo inv…
$619,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Estate Service 24Estate Service 24
Condo in La Crucecita, Mexiko
Condo
La Crucecita, Mexiko
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 944 m²
Discover Costta Condo, a luxury development located in the Santa Cruz area! This exclusive d…
$257,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Condo in La Crucecita, Mexiko
Condo
La Crucecita, Mexiko
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 200 m²
Located on a peaceful street in the heart of Santa Cruz, this spacious 2-bedroom, 2-bathroom…
$290,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Condo in La Crucecita, Mexiko
Condo
La Crucecita, Mexiko
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 272 m²
Discover Meridian, located in the Sophisticated Center of Huatulco, Chahué! This exclusive d…
$316,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Property InvestProperty Invest
Condo in Puerto Angel, Mexiko
Condo
Puerto Angel, Mexiko
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 281 m²
Located in the laid back beach town of Puerto Angel. Living in the tropics is all about bein…
$368,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Condo in La Crucecita, Mexiko
Condo
La Crucecita, Mexiko
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 141 m²
Located in a quiet residential area of Santa Cruz, Huatulco, the two-bedroom residences at E…
$305,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Condo in Bahia de Conejos, Mexiko
Condo
Bahia de Conejos, Mexiko
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 400 m²
Beachside Living Awaits in La Bocana! Experience coastal luxury with this stunning 2 bedroom…
$519,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Condo in Brisas de Zicatela, Mexiko
Condo
Brisas de Zicatela, Mexiko
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 893 m²
Luxury living just steps from Zicatela beach & market! Experience the ultimate coastal lifes…
$238,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Condo in Santa Maria Huatulco, Mexiko
Condo
Santa Maria Huatulco, Mexiko
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 2 530 m²
Located in the beach community of Arrocito, Huatulco. This 3 bedroom + flex room, 3 bathroom…
$595,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Condo in La Crucecita, Mexiko
Condo
La Crucecita, Mexiko
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 1 942 m²
Perched in one of Huatulco’s most sought-after gated communities, this beautiful condo offer…
$563,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Condo in Bahia de Conejos, Mexiko
Condo
Bahia de Conejos, Mexiko
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 104 m²
Located in the premier area of Huatulco, in the heart of Tangolunda Bay! Biulu Condos brings…
$249,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Condo in San Pedro Pochutla, Mexiko
Condo
San Pedro Pochutla, Mexiko
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 884 m²
Located beachfront on Zipolite beach. This beautifully maintained 2-bedroom, 2-bathroom pen…
$379,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Condo in Brisas de Zicatela, Mexiko
Condo
Brisas de Zicatela, Mexiko
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 087 m²
Located in the tranquil residential neighborhood of La Barra, Puerto Escondido. Altavista is…
$309,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Condo in Puerto Angel, Mexiko
Condo
Puerto Angel, Mexiko
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 2 056 m²
Located in the laid-back beach town of Puerto Angel. Living in the tropics is all about bein…
$379,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Condo in La Crucecita, Mexiko
Condo
La Crucecita, Mexiko
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 636 m²
Discover Alunda Residences located in Tangolunda, Huatulco! This exclusive development consi…
$399,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Condo in La Crucecita, Mexiko
Condo
La Crucecita, Mexiko
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 269 m²
Located in the heart of Chahué, Huatulco, this stunning 2-bedroom, 2-bathroom condo at Merid…
$339,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Condo in La Crucecita, Mexiko
Condo
La Crucecita, Mexiko
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 1 199 m²
Step into coastal luxury with this elegant 2 -bedroom, 1.5-bathroom loft-style condo at Alto…
$304,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Condo in Brisas de Zicatela, Mexiko
Condo
Brisas de Zicatela, Mexiko
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 237 m²
Located in the hot hub of La Punta Zicatela, Puerto Escondido!  This exclusive development c…
$408,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Condo in La Crucecita, Mexiko
Condo
La Crucecita, Mexiko
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 2 729 m²
Welcome to Bacaandará – Refined Coastal Living by Tejón Beach Just steps from the sand, Baca…
$950,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Condo in Bahia de Conejos, Mexiko
Condo
Bahia de Conejos, Mexiko
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 3 300 m²
Experience beachfront luxury at its finest inside an exclusive gated community in Conejos, H…
$144,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Condo in La Crucecita, Mexiko
Condo
La Crucecita, Mexiko
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 457 m²
Embrace modern living in this beautifully designed 1-bedroom, 1 -bathroom condo at Altos Mon…
$137,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Condo in La Crucecita, Mexiko
Condo
La Crucecita, Mexiko
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 425 m²
Located in Santa Cruz, Huatulco. This modern 2 bedroom, 2 - 2.5 bathroom condo boasts 1,405 …
$356,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Condo in Santa Maria Huatulco, Mexiko
Condo
Santa Maria Huatulco, Mexiko
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 582 m²
Located in La Bocana, Huatulco. For those seeking tranquility, the modern beach studios at O…
$225,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Condo in Santa Maria Huatulco, Mexiko
Condo
Santa Maria Huatulco, Mexiko
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 853 m²
Building 5, final inventory at the prestigious Cosmo Residences! Ranging from 1,853 Ft2 to 2…
$595,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Condo in La Crucecita, Mexiko
Condo
La Crucecita, Mexiko
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 665 m²
Imagine waking up and having the option to walk into your choice of the 3 villages that make…
$386,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English

Immobilienangaben in Oaxaca, Mexiko

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen